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Brexit откладывается: выход Великобритании из ЕС могут отложить из-за "ирландского вопроса"

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Парламент Великобритании
Парламент Великобритании / РБК-Украина

Переходный период, в течение которого Лондону и Брюсселю нужно договориться об условиях дальнейшего партнерства, заканчивается в марте 2019 года, однако может быть продлен из-за ряда до сих пор не решенных вопросов. Соответственно, выход Великобритании из Евросоюза может быть отсрочен.

Об этом заявили в комитете Палаты общин парламента Великобритании, который работает над реализацией Brexit, сообщает​ DW.

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Причина – отсутствие согласия Лондона и Брюсселя по целому ряду вопросов, в частности – о границе между Северной Ирландией (частью Великобритании) и Ирландией (страной – членом Евросоюза), заявили представители комитета, представляя доклад о ходе переговоров в воскресенье, 18 марта.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", – говорится в докладе.

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Что интересно, большинство комитета по вопросам Brexit – представители сил, которые выступали против выхода из Евросоюза. Возглавляет комитет Хилари Бенн, представитель оппозиционных лейбористов.

Теги: Новости политики Евросоюз Великобритания Brexit Ирландия
Источник: 24 Канал
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