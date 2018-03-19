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Brexit відкладається: вихід Великобританії з ЄС можуть відтермінувати через "ірландське питання"

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Парламент Великобританії
Парламент Великобританії / РБК-Україна

Перехідний період, протягом якого Лондону та Брюсселю треба домовитись про умови подальшого партнерства, закінчується у березні 2019 року, однак може бути продовжений через низку досі не вирішених питань. Відповідно, вихід Великобританії з Євросоюзу може бути відтермінований.

Про це заявили у комітеті Палати громад парламенту Великобританії, який працює над реалізацією Brexit, повідомляє DW.

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Причина – відсутність згоди Лондона та Брюсселя з цілої низки питань, зокрема – про кордон між Північною Ірландією (частиною Великобританії) та Ірландією (країною – членом Євросоюзу), заявили представники комітету, представляючи доповідь про хід переговорів у неділю, 18 березня.

"Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд повинен прагнути до розширення перехідного періоду", – йдеться в доповіді.

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Що цікаво, більшість комітету з питань Brexit – представники сил, які виступали проти виходу з Євросоюзу. Очолює кометет Хіларі Бенн, представник опозиційних лейбористів.

Теги: Новини політики Brexit Великобританія Євросоюз Ірландія
Джерело: 24 Канал
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