Угода між ЄС та Україною є найприйнятнішою моделлю для Британії після Brexit, – Financial Times

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вступила в силу 1 вересня 2017 року. Її метою є такий тип тісного партнерства, який може влаштувати і Великобританію з її Brexit у майбутні роки.

Хоч із географічної точки зору Британія і Україна знаходяться на протилежних кінцях Європи, проте у відносинах з ЄС у них найближчим часом може виявитися багато спільного, пише Financial Times.

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Видання посилається на дослідження центру з питань торгової політики Великобританії Університету Сассекса, присвячене Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. В науковій роботі йдеться про те, що "договір не передбачає членства в єдиному ринку ЄС або митному союзі, але включає в себе доступ на великий ринок товарів і послуг, заохочуючи тісну співпрацю в митній сфері. Окрім цього, Угода про асоціацію з Україною також не передбачає свободи пересування – основоположного принципу членства в ЄС. Натомість сприяє лібералізації візового режиму". Це, на думку автора дослідження, повинно задовільнити британських супротивників неконтрольованої міграції.

До того ж, ніщо в угоді не обіцяє Україні повного членства в ЄС, що також збігається з побажаннями прихильників Brexit, які побоюються можливих "підтекстів" в новій угоді про вихід з ЄС, які можуть дозволити згодом повернути Британію в блок, йдеться у статті.

Дискусії про майбутнє відносин Великобританії і ЄС, в основному, базуються на норвезькій і канадській моделях або їхніх варіантах. Але доленосні події та тенденції змінюють політичний ландшафт Європи. З британської точки зору, це робить Угоду між ЄС та Україною найбільш прийнятною моделлю,

– зауважує видання.

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