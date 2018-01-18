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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Палата громад Британії ухвалила закон про Brexit

15:46, сьогодні 161 Читать новость на русском
Тереза Мей
Тереза Мей / Getty Images

Ввечері у середу, 17 січня, нижня палата британського парламенту – Палата громад – ухвалила законопроект про Brexit, таким чином підтримавши ініціативу прем'єрки Терези Мей.

"За" проголосували 324 депутати, 295 – висловилися "проти", повідомляє DW.

Документ скасовує закон 1972 року, який зробив Британію членом Євросоюзу. Тепер він перейде на розгляд у Палату лордів.

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Зауважимо, що більшість із них є противниками Brexit і вже попередили, що внесуть у документ низку поправок. А будь-які зміни мають знову схвалити депутати нижньої палати. Тож процес ухвалення закону про Brexit може затягнутися на місяці.

Великобританія планує повністю вийти зі складу ЄС наприкінці березня 2019-го року. Проте днями президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Британія все ще може передумати виходити з Євросоюзу.

Теги: Євросоюз Новини політики Великобританія Brexit
Джерело: 24 Канал
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