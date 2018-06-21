Гражданам ЕС после Brexit позволят жить в Великобритании, но придется заплатить

После окончательного выхода Великобритании из состава ЕС гражданам стран Евросоюза позволят жить на территории Объединенного Королевства, однако за это придется заплатить.

Как уточнили в четверг в Министерстве внутренних дел Великобритании, с граждан ЕС, которые захотят получить новый иммиграционный статус после Brexit, будут взимать по 65 фунтов.

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Новый статус settled status (статус постоянного резидента) позволит жителям ЕС бессрочно находиться на территории Соединенного Королевства.

По данным агентства Bloomberg, нововведения могут затронуть примерно 3 миллиона граждан ЕС.

Для детей возрастом до 16 лет стоимость получения нового иммиграционного статуса составит 32,5 фунта.

Заявку на получение иммиграционного статуса можно получить в онлайн режиме, но только на территории Великобритании.

Те граждане ЕС, у которых есть вид на жительство в Великобритании, смогут подать заявку бесплатно.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.