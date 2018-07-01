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22:30, 29 июня
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В Великобритании прошла тайная встреча советника Трампа со сторонниками Brexit

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Джон Болтон
Джон Болтон / BBC

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, сторонниками выхода страны из Европейского союза.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным издания, встреча с депутатами-евроскептиками длилась более часа. На ней Болтон якобы рассказал, что Трамп "относится с энтузиазмом" к выходу Великобритании из ЕС.

Как пишет газета, советник Трампа пообещал, что новая торговая сделка между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

Газета также сообщила, что Болтон встретился со своим британским коллегой Марком Седвилл.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Brexit Дональд Трамп Великобритания
Источник: 24 Канал
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