Великобритания согласовала важные условия выхода из ЕС

Британское правительство достиг коллективного соглашения об условиях выхода страны из Европейского союза. Кабмин Великобритании подписал план создания свободной торговой зоны между Англией и ЕС, будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает ВВС.

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По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, английское правительство хочет ускорить следующие переговорные процессы, чтобы достичь вступления в силу данного соглашения до октября 2018 года.

"Конечно, у нас все еще есть работа с ЕС, чтобы убедиться, что мы дойдем до конечной точки [переговорного процесса] в октябре. Но то, к чему мы пришли сегодня после детальной дискуссии – это хорошо, мы придем к положительному будущего для Великобритании", – прокомментировала Мэй итоги 12-часовой встречи британского Кабмина.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.