10:23
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Я здивована": Мей відреагувала на звільнення глави МЗС Великобританії Джонсона

195 Читать новость на русском
Тереза Мей відреагувала на відставку Бориса Джонсона
Тереза Мей відреагувала на відставку Бориса Джонсона / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей написала листа колишньому очільнику Міністерства внутрішніх справ Борису Джонсону і зізналася, що була здивована його рішенням піти у відставку.

Знімок листа опублікував журналіст видання The Times Сем Коутс у Twitter. 

Читайте також: Слова пісні застрягли у горлі, – Джонсон алегорично пояснив свою відставку

Британська прем'єрка подякувала Джонсону за послання, у якому він пояснив причини свого рішення.

"Мені шкода – і я трохи здивована – отримати лист після продуктивного обговорення у Чекерс у п'ятницю та формування комплексної й детальної пропозиції Brexit", – зазначила Мей.

Також, політик подякувала Джонсону за його роботу в кабінеті міністрів, у Консервативній партії, а також на посаді мера Лондона.

Нагадаємо, 9 липня голова МЗС Британії Борис Джонсон подав у відставку. Крім того, раніше подібне рішення ухвалив очільник Міністерства з питань Brexit Великобританії Девід Девіс.

Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
715
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук