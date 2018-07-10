"Я здивована": Мей відреагувала на звільнення глави МЗС Великобританії Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей написала листа колишньому очільнику Міністерства внутрішніх справ Борису Джонсону і зізналася, що була здивована його рішенням піти у відставку.

Знімок листа опублікував журналіст видання The Times Сем Коутс у Twitter.

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Британська прем'єрка подякувала Джонсону за послання, у якому він пояснив причини свого рішення.

"Мені шкода – і я трохи здивована – отримати лист після продуктивного обговорення у Чекерс у п'ятницю та формування комплексної й детальної пропозиції Brexit", – зазначила Мей.

Також, політик подякувала Джонсону за його роботу в кабінеті міністрів, у Консервативній партії, а також на посаді мера Лондона.

“A little surprised” - Theresa May to Boris Johnson pic.twitter.com/1zUpFfbHX9 — Sam Coates Times (@SamCoatesTimes) 9 июля 2018 г.

Нагадаємо, 9 липня голова МЗС Британії Борис Джонсон подав у відставку. Крім того, раніше подібне рішення ухвалив очільник Міністерства з питань Brexit Великобританії Девід Девіс.