Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс пішов у відставку

Очільник Міністерства з питань Brexit Великобританії Девід Девіс подав у відставку. Офіційна причина такого рішення політика наразі не озвучується.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що приводом для такого рішення стали результати переговорів у резиденції Чекерс, де британським Кабміном узгоджувалися умови виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Відставка однієї з ключових фігр британського уряду сталася за кілька днів після того, як прем'єр-міністр країни Тереза Мей забезпечила підтримку свого кабінету щодо її плану Brexit'а, не зважаючи на заяву прихильників Brexit'а про те, що процес є надто "м'яким".