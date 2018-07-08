Найбагатший спонсор Brexit більше десяти разів зустрічався з послом РФ

Найбільший спонсор Brexit, мільйонер Аррон Бенкс не менш ніж 11 разів зустрічався з послом Росії Олександром Яковенком.

Про це пише The Guardian.

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За інформацією видання, зустрічі відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і протягом двох місяців після нього.

В документах, які запропонувала перевірити газета The Observer, йдеться, що російське посольство зробило ще чотири запрошення, але невідомо, чи були вони прийняті.

У виданні відзначили, що в останні роки Бенкс стверджував, що зустріч з послом була лише одна, "під час ланчу з випивкою", але журналісти з'ясувала, що зустрічі були неодноразовими.

Після цього Бенкс розповів парламентської комісії, що зустрічався з послом "два або три рази", а минулого тижня після публікації в New York Times зізнався в четвертій зустрічі.

Журналісти навели докази ще семи зустрічей, але Бенкс це ніяк не прокоментував.

Що таке Brexit?

Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.