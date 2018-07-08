Самый богатый спонсор Brexit более десяти раз встречался с послом РФ
Крупнейший спонсор Brexit, миллионер Аррон Бэнкс не менее чем 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.
Об этом пишет The Guardian.
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По информации издания, встречи состоялись перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, и в течение двух месяцев после него.
В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но неизвестно, были ли они приняты.
В издании отметили, что в последние годы Бэнкс утверждал, что встреча с послом была только одна, "во время ланча с выпивкой", но журналисты выяснили, что встречи были неоднократными.
После этого Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом "два или три раза", а на прошлой неделе после публикации в New York Times признался в четвертой встрече.
Журналисты привели доказательства еще семи встреч, но Бэнкс это никак не прокомментировал.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.