Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку
Глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис подал в отставку. Официальная причина такого решения политика пока не озвучивается.
Об этом сообщает BBC.
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Отмечается, что поводом для такого решения стали результаты переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского Союза.
Отставка одной из ключевых фигр британского правительства произошла через несколько дней после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй обеспечила поддержку своего кабинета по ее плана Brexit'а, несмотря на заявление сторонников Brexit'а о том, что процесс слишком "мягкий".
Источник: 24 Канал
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