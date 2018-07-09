Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку

Глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис подал в отставку. Официальная причина такого решения политика пока не озвучивается.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что поводом для такого решения стали результаты переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского Союза.

Отставка одной из ключевых фигр британского правительства произошла через несколько дней после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй обеспечила поддержку своего кабинета по ее плана Brexit'а, несмотря на заявление сторонников Brexit'а о том, что процесс слишком "мягкий".