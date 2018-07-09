Слова пісні застрягли у горлі, – Джонсон алегорично пояснив свою відставку

Борис Джонсон, який 9 липня подав у відставку з посади міністра закордонних справ Великобританії, пояснив свою відставку з цього приводу.

Вдень 9 липня на Даунінг-стріт пітвердили, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей прийняла відставку глави МЗС Бориса Джонсона.

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Згодом сам Джонсон пояснив причини такого свого рішення.

За його словами, він пішов у відставку з поста міністра закордонних справ, "усвідомивши, що в уряді не поділяють його позицію щодо Brexit".

На своїй сторінці у мікроблозі Twitter він оприлюднив лист про відставку, скерований на ім’я прем’єр-міністра Терези Мей.

У п'ятницю я визнав, що мої аргументи були підтримані занадто малою кількість для того, щоб взяти верх, і я привітав вас (прем'єра країни Терезу Мей – ред.), щонайменше, з досягненням кабінетом міністрів рішення щодо подальшого руху вперед. Як я тоді сказав, тепер уряд має пісню, яку можна заспівати. Біда в тому, що на вихідних я репетирував слова з неї і зрозумів, що слова застрягли в горлі,

– зазначив Борис Джонсон.

За його словами, ідея Brexit "вмирає, задушена безглуздою невпевненістю у собі", а лінія, запропонована Терезою Мей, означає, що Британія "дійсно попрямувала до статусу колонії".

Водночас він подякував співробітникам зовнішньополітичного відомства за плідну спільну роботу і згадав про резонансне розслідування Скрипалів у Солсбері.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 липня 2018 р.

Посаду міністра закордонних справ Великобританії Борис Джонсон займав впродовж 2 років. До цього він був мером Лондона і вважався одним з найпалкіших прихильників ідеї виходу Великобританії зі складу ЄС.

Раніше стало відомо, що посаду міністра у справах виходу Великобританії з ЄС залишив Девід Девіс.