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Слова песни застряли в горле, – Джонсон иносказательно объяснил свою отставку

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Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании
Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании / Getty images

Борис Джонсон, который 9 июля подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, объяснил свою позицию по этому поводу.

Днем 9 июля на Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона.

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Впоследствии сам Джонсон объяснил причины такого своего решения.

По его словам, он ушел в отставку с поста министра иностранных дел, "осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit".

На своей странице в микроблоге Twitter он обнародовал письмо об отставке, направленное на имя премьер-министра Терезы Мэй.

В пятницу я признал, что мои аргументы были поддержаны слишком мало для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Терезе Мэй – ред.), по меньшей мере, с достижением кабинетом министров решения относительно дальнейшего движения вперед. Как я тогда сказал, теперь правительство имеет песню, которую можно спеть. Беда в том, что на выходных я репетировал слова из нее и понял, что слова застряли в горле,
– отметил Борис Джонсон.

По его словам, идея Brexit "умирает, задушенная глупой неуверенностью в себе", а линия, предложенная Терезой Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

В то же время он поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства за плодотворную совместную работу и вспомнил о резонансном расследовании дела Скрипалей в Солсбери.

Должность министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон занимал в течение 2 лет. До этого он был мэром Лондона и считался одним из самых ярых сторонников идеи выхода Великобритании из состава ЕС.

Ранее стало известно, что пост министра по делам выхода Великобритании из ЕС оставил Дэвид Дэвис.

Теги: Новости политики Brexit Великобритания Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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