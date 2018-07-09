Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку

Борис Джонсон стал вторым министром с правительства Терезы Мэй, который подал в отставку за последние 24 часа. До этого премьер-министр приняла заявление о сложении полномочий от министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и его заместителя Стива Бейкера.

Об этом сообщает The Guardian.

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В этот день премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона как министра иностранных дел. Его замена будет объявлена ​​в ближайшее время. Тереза ​​Мэй поблагодарила Бориса Джонсона за его работу,

– сообщил представитель Даунинг-стрит.

В СМИ добавляют, что соответствующие решения обоих министров, которые в течение суток покинули правительство Мэй, связаны с разногласиями власти по поводу выхода страны из Евросоюза.

По одной из версий, экс-министр по делам Brexit не поддерживал новую правительственную стратегию сотрудничества Великобритании с ЕС после Brexit. Дэвис считал, что Тереза ​​Мэй идет на значительные уступки Брюсселю.

Добавим, что Джонсон и Дэвис критиковали план выхода Великобритании из ЕС, который согласовало британское правительство.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.