В Британии выбрали нового главу министерства с "Brexit"

Новым министром по вопросам выхода Британии из ЕС станет Доминик Рааб. Он заменит на посту главы министерства по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, который накануне подал в отставку.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: Самый богатый спонсор Brexit более десяти раз встречался с послом РФ

Рааб является членом парламента с 2010 года и парламентским заместителем министра юстиции по правам человека с 2015. Он является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великобритании из состава ЕС.

Напомним, Дэвида Дэвис ушел в отставку вчера. Причиной такого решения, по одной из версий, является несогласие с новой правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС после Brexit. Дэвис считает, что Тереза Мэй идет на значительные уступки Брюсселю.