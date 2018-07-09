У Британії обрали нового голову міністерства з "Brexit"

Новим міністром з питань виходу Британії з ЄС стане Домінік Рааб. Він замінить на посту глави міністерства з питань Brexit Девіда Девіса, який напередодні подав у відставку.

Про це повідомляє ВВС.

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Рааб є членом парламенту з 2010 року і заступником Міністра юстиції з питань прав людини з 2015. Він є членом Консервативної партії і відомий як прихильник виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Нагадаємо, Девіда Девіс пішов у відставку вчора. Причиною такого рішення, за однією з версій, є незгоду із новою урядовою стратегією співпраці Британії з ЄС після Brexit. Девіс вважає, що Тереза Мей йде на значні поступки Брюсселю.