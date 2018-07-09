Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон подав у відставку

Борис Джонсон став другим міністром із уряду Терези Мей, який подав у відставку за останні 24 години. До цього прем'єр-міністр прийняла заяву про складання повноважень від міністра у справах Brexit Девіда Девіса та його заступника Стіва Бейкера.

Про це інформує The Guardian.

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Цього дня прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона як міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Тереза Мей подякувала Борису Джонсону за його роботу,

– повідомив речник Даунінг-стріт.

У ЗМІ додають, що відповідні рішення обидвох міністрів, які протягом доби покинули уряд Мей, пов'язані з розбіжностями влади щодо виходу країни з Євросоюзу.

За однією з версій, екс-міністр у справах Brexit не підтримував нову урядову стратегію співпраці Британії з ЄС після Brexit. Девіс вважав, що Тереза Мей йде на значні поступки Брюсселю.

Додамо, що Джонсон і Девіс критикували план виходу Британії з ЄС, який погодив британський уряд.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.