22:05
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Росія напала": Міноборони Британії прямо звинувачує Кремль у смерті жінки через "Новачок"

637 Читать новость на русском
Глава Міноборони Великобританії Гевін Вільямсон
Глава Міноборони Великобританії Гевін Вільямсон / politicshome.com

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон вказав на пряму причетність Росії до нового отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Еймсбері.

4 липня стало відомо про новий випадок отруєння "Новачком". У британському містечку Еймсбері, що неподалік від Солсбері цієї речовиною отруїлося двоє осіб – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc.

Читайте також: Поліція Британії розповіла, як сталося нове отруєння "Новачком" поблизу Солсбері

8 липня жінка померла у лікарні.

Глава Міноборони Великобританії відверто звинуватив Росію у причетності до смерті 44-річної жінки, інформує Reuters.

9 липня у парламенті його спитали про загрозу, з якою зіткнулися люди в Британії після смерті Доун Стерджеcc, яка була отруєна "Новачком".

Проста реальність полягає в тому, що Росія напала на британську землю, яка бачила смерть британського громадянина... Я думаю, що світ об'єднається з нами, засудивши цей акт,
– наголосив міністр.

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
сьогодні, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 1440
Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
сьогодні, 19:01 Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
Євгенія Мазур 510
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
585
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук