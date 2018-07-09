"Росія напала": Міноборони Британії прямо звинувачує Кремль у смерті жінки через "Новачок"

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон вказав на пряму причетність Росії до нового отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Еймсбері.

4 липня стало відомо про новий випадок отруєння "Новачком". У британському містечку Еймсбері, що неподалік від Солсбері цієї речовиною отруїлося двоє осіб – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc.

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8 липня жінка померла у лікарні.

Глава Міноборони Великобританії відверто звинуватив Росію у причетності до смерті 44-річної жінки, інформує Reuters.

9 липня у парламенті його спитали про загрозу, з якою зіткнулися люди в Британії після смерті Доун Стерджеcc, яка була отруєна "Новачком".

Проста реальність полягає в тому, що Росія напала на британську землю, яка бачила смерть британського громадянина... Я думаю, що світ об'єднається з нами, засудивши цей акт,

– наголосив міністр.