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Поліція Британії розповіла, як сталося нове отруєння "Новачком" поблизу Солсбері

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Нові постраждалі від "Новачка" у Великобританії отримали велику дозу отрути
Нові постраждалі від "Новачка" у Великобританії отримали велику дозу отрути / Фото з відкритих джерел

Двоє британців, які отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в Еймсбері, ймовірно тримали в руках контейнер, в якому була ця смертельно небезпечна речовина.

 

Про це заявив представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу на брифінгу.

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За його словами, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі, який перебуває у критичному стані, мабуть, взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.

Їхня реакція (на вплив "Новачка", – "24") була такою серйозною, що призвела до смерті Дон і до критичного стану Чарлі. Це означає, що вони отримали високу дозу, і наша гіпотеза полягає в тому, що вони тримали в руках контейнер (з речовиною, – "24"), який ми наразі шукаємо,
– сказав представник Скотланд-Ярду.

Британець зазначив, що знахідка контейнера з "Новачком" є пріоритетним завданням слідчих. Окрім того, поліція наразі оточила декілька локацій в містечках Еймсбері та Солсбері, які розташовані по сусідству, і не буде знімати обмеження з територій ще протягом "тривалого часу".

Водночас, Басу окремо зауважив, що у поліції немає доказів зв'язку між отруєннями "Новачком" Роулі і Стерджесс та Сергія і Юлії Скрипалів.

Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташоване неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком". 9 липня у лікарні померла 44-річна Дон Старджесс.

Теги: отруєння Поліція Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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