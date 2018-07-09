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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Полиция Британии рассказала, как произошло новое отравление "Новичком" вблизи Солсбери

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Новые пострадавшие от "Новичка" в Великобритании получили большую дозу яда
Новые пострадавшие от "Новичка" в Великобритании получили большую дозу яда / Фото из открытых источников

Двое британцев, отравившихся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, вероятно держали в руках контейнер, в котором было это смертельно опасное вещество.

Об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Басу на брифинге.

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По его словам, умершая Дон Стерджесс и Чарли Роули, который находится в критическом состоянии, скорее всего, взаимодействовали с большим количеством "Новичка", который был в контейнере.

Их реакция (на влияние "Новичка", – "24") была такой серьезной, что привела к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили высокую дозу, и наша гипотеза состоит в том, что они держали в руках контейнер (с веществом, – "24"), который мы сейчас ищем,
– сказал представитель Скотланд-Ярда.

Британец отметил, что находка контейнера с "Новичком" является приоритетной задачей следователей. Кроме того, полиция пока окружила несколько локаций в городах Эймсбери и Солсбери, расположенных по соседству, и не будет снимать ограничение с территорий еще в течение "продолжительного времени".

В то же время, Басу отдельно отметил, что у полиции нет доказательств связи между отравлениями "Новичком" Роули и Стерджесс и Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери, супруги вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были "Новичком". 9 июля в больнице умерла 44-летняя Дон Старджесс.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Полиция отравление
Источник: 24 Канал
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