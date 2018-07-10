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"Я удивлена": Мэй отреагировала на увольнение главы МИД Великобритании Джонсона

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Тереза Мэй отреагировала на отставку Бориса Джонсона
Тереза Мэй отреагировала на отставку Бориса Джонсона / Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо бывшему главе Министерства внутренних дел Борису Джонсону и призналась, что была удивлена его решением уйти в отставку.

Снимок письма опубликовал журналист издания The Times Сэм Коутс в Twitter.

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Британская премьер поблагодарила Джонсона за послание, в котором он объяснил причины своего решения.

"Мне жаль – и я немного удивлена – получить письмо после продуктивного обсуждения в Чекерс в пятницу и формирования комплексного и детального предложения Brexit", – отметила Мэй.

Также, политик поблагодарила Джонсона за его работу в кабинете министров, в Консервативной партии, а также на должности мэра Лондона.

Напомним, 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Кроме того, ранее подобное решение принял глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис.

Теги: Новости политики Великобритания Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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