"Малюк Трамп": у небо над Лондоном підняли гігантську повітряну карикатуру президента США

У п'ятницю, 13 липня, лондонські активісти запустили у небо гігантську повітряну кулю під назвою "Малюк Трамп". Вона колоритно доповнила масштабні протести, які стартували у Великобританії після приїзду американського лідера до країни.

Про це інформує CNN.

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Запустили "Малюка Трампа" біля Вестмінстерського палацу, акція заздалегідь була узгоджена з мером міста.

Зазначимо, що на повітряній кульці Трамп зображений у вигляді дитини в підгузках. В руках у нього – телефон, а на обличчі – злісна гримаса.

#Trump baby balloon slowly rises over Parliament Square, to cheers from the crowd below pic.twitter.com/yld6yUj7C1 — Eliza Mackintosh (@elizamackintosh) 13 липня 2018 р.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1 — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 5 липня 2018 р.



"Малюка Трампа" запустили у Лондоні

Додамо, що 13 липня Дональд Трамп відразу після саміту НАТО вилетів до Великобританії. Там він зустрівся із прем'єркою країни та розкритикував наміри Терези Мей щодо Brexit. Візит американського лідера викликав протести у країні.