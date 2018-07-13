14:13
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини

"Малюк Трамп": у небо над Лондоном підняли гігантську повітряну карикатуру президента США

228 Читать новость на русском
Повітряну кулю підняли біля Вестмінстерського палацу
Повітряну кулю підняли біля Вестмінстерського палацу / фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 13 липня, лондонські активісти запустили у небо гігантську повітряну кулю під назвою "Малюк Трамп". Вона колоритно доповнила масштабні протести, які стартували у Великобританії після приїзду американського лідера до країни.

Про це інформує CNN.

Читайте також: Американський актор "помочився" на зірку Трампа в Голлівуді: відео

Запустили "Малюка Трампа" біля Вестмінстерського палацу, акція заздалегідь була узгоджена з мером міста.

Зазначимо, що на повітряній кульці Трамп зображений у вигляді дитини в підгузках. В руках у нього – телефон, а на обличчі – злісна гримаса.

Трамп протести Великобританія
"Малюка Трампа" запустили у Лондоні

Додамо, що 13 липня Дональд Трамп відразу після саміту НАТО вилетів до Великобританії. Там він зустрівся із прем'єркою країни та розкритикував наміри Терези Мей щодо Brexit. Візит американського лідера викликав протести у країні.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Курйозні новини Великобританія Новини США протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
102
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук