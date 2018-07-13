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Після Brexit Великобританія готується укласти амбіційну угоду зі США, – Мей

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Дональд Трамп перебуває з першим офіційним візитом у Великобританії
Дональд Трамп перебуває з першим офіційним візитом у Великобританії / Twitter

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей анонсувала велику торговельну угоду з США після виходу королівства зі складу ЄС.

Про це глава британського уряду заявила під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом вдень 13 липня.

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Ми домовилися сьогодні, що після того, як Великобританія вийде з Євросоюзу, ми (зі США, – ред.) укладемо амбіційну угоду про вільну торгівлю,
– наголосила Тереза Мей.

Раніше Дональд Трамп неодноразово критикував торгові відносини США з країнами Євросоюзу, наголошуючи, що безмитна торгівля в низці секторів економіки призводить до торговельного дефіциту США.

12 липня президент США Дональд Трамп прибув з першим офіційним візитом до Великобританії. Його приїзд супроводжується масовими акціями протесту у Лондоні.

Теги: Великобританія Дональд Трамп Новини політики Тереза Мей Brexit
Джерело: 24 Канал
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