Після Brexit Великобританія готується укласти амбіційну угоду зі США, – Мей
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей анонсувала велику торговельну угоду з США після виходу королівства зі складу ЄС.
Про це глава британського уряду заявила під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом вдень 13 липня.
Читайте також: Трамп розкритикував план Терези Мей щодо Brexit
Ми домовилися сьогодні, що після того, як Великобританія вийде з Євросоюзу, ми (зі США, – ред.) укладемо амбіційну угоду про вільну торгівлю,
– наголосила Тереза Мей.
Раніше Дональд Трамп неодноразово критикував торгові відносини США з країнами Євросоюзу, наголошуючи, що безмитна торгівля в низці секторів економіки призводить до торговельного дефіциту США.
12 липня президент США Дональд Трамп прибув з першим офіційним візитом до Великобританії. Його приїзд супроводжується масовими акціями протесту у Лондоні.