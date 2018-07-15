Brexit може не трапитися, – Тереза Мей

Спроби законодавців зірвати план прем'єр-міністра Великої Британії Терези ​​Мей виходу країни з ЄС може призвести до того, що Brexit доведеться відмінити.

Про це Мей заявила на сторінках Mail on Sunday, пише Reuters.

"Моє послання країні в ці вихідні просте: нам потрібно зосередитися на цілі. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо залишитись без Brexit", – заявила Мей.

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Також Мей, у контексті переговорів щодо Brexit з ЄС, додала, що угода по виходу країни з союзу є цілісним планом, який потребує поетапної реалізації.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.