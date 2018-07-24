Тереза Мей заявила, що особисто контролюватиме переговори щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей візьме під особистий контроль переговори щодо виходу країни зі складу Євросоюзу.

Про це повідомило видання Reuters.

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Зазначається, що Мей зробила заяву на фоні зростання розбіжностей з приводу умов виходу країни зі складу ЄС.

Я буду особисто вести переговори з Європейським союзом, а міністр з питань Brexit буде діяти від мого імені,

– наголосила Тереза Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС може призвести до того, що Brexit доведеться скасувати.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.