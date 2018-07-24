20:37
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Тереза Мэй заявила, что лично будет контролировать переговоры относительно Brexit

14 Читати новину українською
Мэй лично будет вести переговоры с ЕС
Мэй лично будет вести переговоры с ЕС / Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возьмет под личный контроль переговоры по выходу страны из состава Евросоюза.

Об этом сообщило издание Reuters.

Читайте также: Тереза ​​Мэй заявила, что Трамп советовал ей судиться с ЕС

Отмечается, что Мэй сделала заявление на фоне роста разногласий по поводу условий выхода страны из состава ЕС.

Я буду лично вести переговоры с Европейским союзом, а министр по вопросам Brexit будет действовать от моего имени,
– отметила Тереза ​​Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС может привести к тому, что Brexit придется отменить.

Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо этого 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Brexit Тереза Мэй Евросоюз Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
сегодня, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 66
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сегодня, 19:51 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 85
Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют
сегодня, 19:01 Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют
Яніна Ткачук 287
Какой фитнес-браслет лучший: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5
сегодня, 18:04 Какой фитнес-браслет лучший: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5
86
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 18:03 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
1405
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Трамп и Путин провели разговор: детали
 13 февраля , 06:07
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук