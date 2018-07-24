Тереза Мэй заявила, что лично будет контролировать переговоры относительно Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возьмет под личный контроль переговоры по выходу страны из состава Евросоюза.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Отмечается, что Мэй сделала заявление на фоне роста разногласий по поводу условий выхода страны из состава ЕС.

Я буду лично вести переговоры с Европейским союзом, а министр по вопросам Brexit будет действовать от моего имени,

– отметила Тереза ​​Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС может привести к тому, что Brexit придется отменить.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо этого 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.