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Великобританія зробила важливий крок до Brexit

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Великобританія зробила важливий крок до Brexit

Урядовий законопроект щодо умов виходу Британії з ЄС пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної парті.

Про це повідомляє ВВС.

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Палата лордів у середу прийняла поправку до законопроекту, яка надійшла їй з Палати громад. Це означає, що тепер законопроект відправляється на підпис королеві, після чого документ стає законом.

Законопроект пройшов через британський парламент після того, як прем'єру Терезі Мей вдалося знайти компроміс з депутатами з Консерватовной партії, яку вона представляє.

Раніше уряд уникнув поразки при голосуванні в палаті громад щодо законопроекту, який наділяє парламентарів правом голосу щодо умов Brexit. Проект не підтримали 319 депутатів, 303 підтримали його.

Нагадаємо, Великобританія і Євросоюз 19 червня 2017 року, офіційно почали переговори щодо Brexit, через майже рік після референдуму, що відбувся 23 червня, на якому більшість британців проголосували за вихід країни з ЄС.

Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Brexit Законодавство
Джерело: 24 Канал
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