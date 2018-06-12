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Міністр юстиції Великобританії подав у відставку через Brexit

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У Великобританії Міністр юстиції подав у відставку
У Великобританії Міністр юстиції подав у відставку / ukrinform.ua

Міністр юстиції Великої Британії Філіп Лі пішов у відставку через політику уряду країни щодо виходу з Євросоюзу.

Про це повідомляє BBC.

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Зазаначається, що Філіп Лі звинуватив уряд Великої Британії у намаганнях «обмежити» роль парламенту в процесі виходу країни з Європейського Союзу.

Я не можу підтримати рішення уряду, оскільки це порушує фундаментальні принципи прав людини та парламентський суверенітет,
– сказав екс-міністр юстиції.

Нагадаємо, Великобританія і Євросоюз 19 червня 2017 року, офіційно почали переговори щодо Brexit, через майже рік після референдуму, що відбувся 23 червня, на якому більшість британців проголосували за вихід країни з ЄС.

Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Brexit
Джерело: 24 Канал
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