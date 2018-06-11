Британська газета The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом
Британська газета The Times попросила вибачення за інцидент з публікацією карти Росії, де окупований Крим зображується частиною території Російської Федерації.
Про це йдеться у повідомленні The Times.
Читайте також: Окупований Крим охопила тотальна засуха: український міністр розповів деталі
На карті, яку було опубліковано в суботньому додатку, що присвячувався Чемпіонату Світу з футболу, помилково зображено Крим, як частину Росії. Ми просимо вибачення за помилку,
– повідомляє видання The Times.
Зазначається, що переважна більшість країн (у тому числі Велика Британія) відмовляються визнати процес приєднання Криму до Росії у 2014 році та засуджують його, оскільки це суперечить міжнародному праву.
9 червня карту Росії з Кримом, як її частиною, опублікували в друкованому номері, як ілюстрацію до статті з локаціями Чемпіон ату світу з футболу-2018. Що проходить у Росії.
В посольство України у Великій Британії звернули увагу на "російський" Крим та звернулися до редакції з вимогою виправити помилку.
Нагадаємо, раніше австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.