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Британська газета The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом

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У британській The Times вибачилися за "російський" Крим
У британській The Times вибачилися за "російський" Крим / twitter.com

Британська газета The Times попросила вибачення за інцидент з публікацією карти Росії, де окупований Крим зображується частиною території Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні The Times.

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На карті, яку було опубліковано в суботньому додатку, що присвячувався Чемпіонату Світу з футболу, помилково зображено Крим, як частину Росії. Ми просимо вибачення за помилку,
– повідомляє видання The Times.

Зазначається, що переважна більшість країн (у тому числі Велика Британія) відмовляються визнати процес приєднання Криму до Росії у 2014 році та засуджують його, оскільки це суперечить міжнародному праву.

9 червня карту Росії з Кримом, як її частиною, опублікували в друкованому номері, як ілюстрацію до статті з локаціями Чемпіон ату світу з футболу-2018. Що проходить у Росії.

В посольство України у Великій Британії звернули увагу на "російський" Крим та звернулися до редакції з вимогою виправити помилку.

Нагадаємо, раніше австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини Росії Анексія Криму Великобританія
Джерело: 24 Канал
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