Британська газета The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом

Британська газета The Times попросила вибачення за інцидент з публікацією карти Росії, де окупований Крим зображується частиною території Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні The Times.

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На карті, яку було опубліковано в суботньому додатку, що присвячувався Чемпіонату Світу з футболу, помилково зображено Крим, як частину Росії. Ми просимо вибачення за помилку,

– повідомляє видання The Times.

Зазначається, що переважна більшість країн (у тому числі Велика Британія) відмовляються визнати процес приєднання Криму до Росії у 2014 році та засуджують його, оскільки це суперечить міжнародному праву.

9 червня карту Росії з Кримом, як її частиною, опублікували в друкованому номері, як ілюстрацію до статті з локаціями Чемпіон ату світу з футболу-2018. Що проходить у Росії.

В посольство України у Великій Британії звернули увагу на "російський" Крим та звернулися до редакції з вимогою виправити помилку.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.