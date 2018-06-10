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Австралійський дослідник опублікував карту з "російським" Кримом: фото

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Карта з "російським" Кримом
Карта з "російським" Кримом / Фото з соціальних мереж

Австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.

Відповідна карта була опублікована у Twitter.

Так, на карті зображена Росія, яка різними кольорами поділена на 4 частини. Кожен з кольорів позначає територію, на якій проживає чверть населення країни.

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Судячи з опублікованої карти, дослідник дійшов висновку, що більшість росіян проживає у європейській частині країни.

Зазначимо, чимало користувачів соціальної мережі висловили своє обурення цією публікацією.

 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Австралія дослідження
Джерело: 24 канал
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