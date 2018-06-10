Австралійський дослідник опублікував карту з "російським" Кримом: фото

Австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.

Відповідна карта була опублікована у Twitter.

Так, на карті зображена Росія, яка різними кольорами поділена на 4 частини. Кожен з кольорів позначає територію, на якій проживає чверть населення країни.

Читайте також: Українське радіо опублікувало карту країни без Криму

Судячи з опублікованої карти, дослідник дійшов висновку, що більшість росіян проживає у європейській частині країни.

Зазначимо, чимало користувачів соціальної мережі висловили своє обурення цією публікацією.

#Map shows population distribution in #Russia. Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62 — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) 9 июня 2018 г.

Crimea is not Russia — Jan Prygoda (@JanPrygoda) 9 июня 2018 г.

hey Simon, Crimea is Ukraine! If u cant thinking, u must try thinking — Volodymyr Pixel (@Vladimir_Kozak) 9 июня 2018 г.