Австралійський дослідник опублікував карту з "російським" Кримом: фото
Австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував карту Росії, на якій зображений анексований Крим. На це миттєво зреагували користувачі соціальних мереж.
Відповідна карта була опублікована у Twitter.
Так, на карті зображена Росія, яка різними кольорами поділена на 4 частини. Кожен з кольорів позначає територію, на якій проживає чверть населення країни.
Читайте також: Українське радіо опублікувало карту країни без Криму
Судячи з опублікованої карти, дослідник дійшов висновку, що більшість росіян проживає у європейській частині країни.
Зазначимо, чимало користувачів соціальної мережі висловили своє обурення цією публікацією.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі