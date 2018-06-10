Австралийский исследователь опубликовал карту с "российским" Крымом: фото

Австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым. На это мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей.

Соответствующая карта была опубликована в Twitter.

Так, на карте изображена Россия, которая разными цветами разделена на 4 части. Каждый из цветов обозначает территорию, на которой проживает четверть населения страны.

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Судя по опубликованной карте, исследователь пришел к выводу, что большинство россиян проживают в европейской части страны.

Отметим, многие пользователи социальной сети выразили свое возмущение этой публикацией.

#Map shows population distribution in #Russia. Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62 — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) 9 июня 2018 г.

Crimea is not Russia — Jan Prygoda (@JanPrygoda) 9 июня 2018 г.

hey Simon, Crimea is Ukraine! If u cant thinking, u must try thinking — Volodymyr Pixel (@Vladimir_Kozak) 9 июня 2018 г.