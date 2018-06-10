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Австралийский исследователь опубликовал карту с "российским" Крымом: фото

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Карта с "российским" Крымом
Карта с "российским" Крымом / Фото из социальных сетей

Австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым. На это мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей.

Соответствующая карта была опубликована в Twitter.

Так, на карте изображена Россия, которая разными цветами разделена на 4 части. Каждый из цветов обозначает территорию, на которой проживает четверть населения страны.

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Судя по опубликованной карте, исследователь пришел к выводу, что большинство россиян проживают в европейской части страны.

Отметим, многие пользователи социальной сети выразили свое возмущение этой публикацией.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма исследования Австралия
Источник: 24 канал
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