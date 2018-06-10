Австралийский исследователь опубликовал карту с "российским" Крымом: фото
Австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым. На это мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей.
Соответствующая карта была опубликована в Twitter.
Так, на карте изображена Россия, которая разными цветами разделена на 4 части. Каждый из цветов обозначает территорию, на которой проживает четверть населения страны.
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Судя по опубликованной карте, исследователь пришел к выводу, что большинство россиян проживают в европейской части страны.
Отметим, многие пользователи социальной сети выразили свое возмущение этой публикацией.
Источник: 24 канал
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