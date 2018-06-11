Британская газета The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

Британская газета The Times попросила прощения за инцидент с публикацией карты России, где оккупированный Крым изображается частью территории Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении The Times.

Читайте также: Оккупированный Крым охватила тотальная засуха: украинский министр рассказал детали

На карте, которую было опубликовано в субботнем приложении, посвященном Чемпионату Мира по футболу, ошибочно изображен Крым, как часть России. Мы просим прощения за ошибку,

– сообщает издание The Times.

Отмечается, что подавляющее большинство стран (в том числе Великобритания) отказываются признать процесс присоединения Крыма к России в 2014 году и осуждают его, поскольку это противоречит международному праву.

9 июня карту России с Крымом, как ее частью, опубликовали в печатном номере, как иллюстрацию к статье с локациями Чемпионата мира по футболу-2018. Что проходит в России.

В посольство Украины в Великобритании обратили внимание на "российский" Крым и обратились к редакции с требованием исправить ошибку.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 червня 2018 р.

Напомним, ранее австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым. На это мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей.