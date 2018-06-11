Британская газета The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом
Британская газета The Times попросила прощения за инцидент с публикацией карты России, где оккупированный Крым изображается частью территории Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении The Times.
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На карте, которую было опубликовано в субботнем приложении, посвященном Чемпионату Мира по футболу, ошибочно изображен Крым, как часть России. Мы просим прощения за ошибку,
– сообщает издание The Times.
Отмечается, что подавляющее большинство стран (в том числе Великобритания) отказываются признать процесс присоединения Крыма к России в 2014 году и осуждают его, поскольку это противоречит международному праву.
9 июня карту России с Крымом, как ее частью, опубликовали в печатном номере, как иллюстрацию к статье с локациями Чемпионата мира по футболу-2018. Что проходит в России.
В посольство Украины в Великобритании обратили внимание на "российский" Крым и обратились к редакции с требованием исправить ошибку.
Напомним, ранее австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал карту России, на которой изображен аннексированный Крым. На это мгновенно отреагировали пользователи социальных сетей.