Министр юстиции Великобритании подал в отставку из-за Brexit

Министр юстиции Великобритании Филипп Ли ушел в отставку из-за политики правительства страны относительно выхода из Евросоюза.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Филипп Ли обвинил правительство Великобритании в попытках "ограничить" роль парламента в процессе выхода страны из Европейского Союза.

Я не могу поддержать решение правительства, поскольку это нарушает фундаментальные принципы прав человека и парламентский суверенитет,

– сказал экс-министр юстиции.

Напомним, Великобритания и Евросоюз 19 июня 2017 года, официально начали переговоры относительно Brexit, спустя почти год после референдума, который состоялся 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.



В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.