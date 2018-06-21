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Великобритания сделала важный шаг к Brexit

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Великобритания сделала важный шаг к Brexit

Правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной партии.

Об этом сообщает ВВС.

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Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, которая поступила ей из Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королеве, после чего документ становится законом.

Законопроект прошел через британский парламент после того, как премьеру Терезе Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консервативной партии, которую она представляет.

Ранее правительство избежало поражения при голосовании в палате общин относительно законопроекта, который наделяет парламентариев правом голоса относительно условий Brexit. Проект не поддержали 319 депутатов, 303 поддержали его.

Напомним, Великобритания и Евросоюз 19 июня 2017 года, официально начали переговоры относительно Brexit, спустя почти год после референдума, что состоялся 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Законодательство Brexit Великобритания
Источник: 24 Канал
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