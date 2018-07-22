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Великобитанія пригрозила залишити ЄС без шаленої компенсації за Brexit: відома умова

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Лондон пригрозив Євросоюзу не виплатити компенсацію за Brexit
Лондон пригрозив Євросоюзу не виплатити компенсацію за Brexit / Фото з відкритих джерел

Велика Британія може відмовитися від виплати 39 мільярдів фунтів стерлінгів компенсації Євросоюзу за свій вихід, якщо Лондон і Брюссель не домовляться про формат нової торгівельної угоди.

Про це заявив британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб в інтерв'ю The Sunday Telegraph.

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За його словами, механізм виходу Великобританії зі складу ЄС передбачає не лише угоду щодо Brexit, що містить пункт про виплату компенсації, а й те, аби виробити "умови" нових відносин між країною та Євросоюзом.

"Стаття 50 Договору про Євросоюз говорить, що під час переговорів про вихід з ЄС також мають бути вирішені питання з параметрів майбутніх відносин. Не може бути так, що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша – ні", – пояснив міністр позицію Лондона.

Нагадаємо, 9 липня у Великобританії обрали нового міністра з питань виходу країни з ЄС Домініка Рааба, який замінив на посту главу міністерства з питань Brexit Девіда Девіса, який подав у відставку.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Євросоюз Гроші Великобританія Brexit
Джерело: 24 Канал
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