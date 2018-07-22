Великобитанія пригрозила залишити ЄС без шаленої компенсації за Brexit: відома умова

Велика Британія може відмовитися від виплати 39 мільярдів фунтів стерлінгів компенсації Євросоюзу за свій вихід, якщо Лондон і Брюссель не домовляться про формат нової торгівельної угоди.

Про це заявив британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб в інтерв'ю The Sunday Telegraph.

Читайте також: Brexit може не трапитися, – Тереза Мей

За його словами, механізм виходу Великобританії зі складу ЄС передбачає не лише угоду щодо Brexit, що містить пункт про виплату компенсації, а й те, аби виробити "умови" нових відносин між країною та Євросоюзом.

"Стаття 50 Договору про Євросоюз говорить, що під час переговорів про вихід з ЄС також мають бути вирішені питання з параметрів майбутніх відносин. Не може бути так, що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша – ні", – пояснив міністр позицію Лондона.

Нагадаємо, 9 липня у Великобританії обрали нового міністра з питань виходу країни з ЄС Домініка Рааба, який замінив на посту главу міністерства з питань Brexit Девіда Девіса, який подав у відставку.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.