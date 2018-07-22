Великобитания пригрозила оставить ЕС без огромной компенсации за Brexit: известно условие

Великобритания может отказаться от выплаты 39 миллиардов фунтов стерлингов компенсации Евросоюзу за свой выход, если Лондон и Брюссель не договорятся о формате новой торговой сделки.

Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в интервью The Sunday Telegraph.

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По его словам, механизм выхода Великобритании из состава ЕС предусматривает не только соглашение по Brexit, содержащее пункт о выплате компенсации, но и то, чтобы выработать "условия" новых отношений между страной и Евросоюзом.

"Статья 50 Договора о Евросоюзе говорит, что во время переговоров о выходе из ЕС также должны быть решены вопросы параметров будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по договору, а другая – нет", – объяснил министр позицию Лондона.

Напомним, 9 июля в Великобритании выбрали нового министра по вопросам выхода страны из ЕС Доминика Рааба, который заменил на посту главу министерства по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, который подал в отставку.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.