ЄС і Велика Британія узгодили терміни перехідного періоду для Brexit

Перехідний період розпочнеться після офіційного виходу Великобританії з ЄС 29 березня 2019 року і займе 21 місяць.

Про це повідомив британський міністр з питань виходу з Євросоюзу Девід Девіс.

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Протягом цього часу у Британії залишаться всі права члена Євросоюзу, крім можливості голосувати і ухвалювати спільно-європейські рішення.

Ухвалений договір дає нам впевненість у тому, що хороша угода між Великобританією та Євросоюзом – ближче, ніж будь-коли раніше,

– резюмував міністр Великої Британії з питань Брекзиту Девід Девіс

Представники Британії та ЄС називають цю домовленість "новим важливим кроком" у переговорному процесі щодо Брекзит. А сам перехідний період запровадять, щоб пом'якшити наслідки виходу як для Британії, так і для самого Євросоюзу.

Нагадаємо, процедура Brexit стартувала 29 березня 2017 року і триватиме приблизно два роки.