ЕС и Великобритания согласовали сроки переходного периода для Brexit

Переходный период начнется после официального выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 и займет 21 месяц.

Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Читайте также: Brexit откладывается: выход Великобритании из ЕС могут отложить из-за "ирландского вопроса"

В течение этого времени в Британии останутся все права члена Евросоюза, кроме возможности голосовать и принимать совместно-европейские решения.

Принятый договор дает нам уверенность в том, что хорошая сделка между Великобританией и Евросоюзом – ближе, чем когда-либо прежде,

– резюмировал министр Великобритании по вопросам Брекзиту Дэвид Дэвис

Представители Великобритании и ЕС называют эту договоренность "новым важным шагом" в переговорном процессе по Брекзиту. А сам переходный период введут, чтобы смягчить последствия выхода как для Британии, так и для самого Евросоюза.

Напомним, процедура Brexit стартовала 29 марта 2017 года и продлится примерно два года.