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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

ЕС и Великобритания согласовали сроки переходного периода для Brexit

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Переходный период начнется после официального выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 и займет 21 месяц.

Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

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В течение этого времени в Британии останутся все права члена Евросоюза, кроме возможности голосовать и принимать совместно-европейские решения.

Принятый договор дает нам уверенность в том, что хорошая сделка между Великобританией и Евросоюзом – ближе, чем когда-либо прежде,
– резюмировал министр Великобритании по вопросам Брекзиту Дэвид Дэвис

Представители Великобритании и ЕС называют эту договоренность "новым важным шагом" в переговорном процессе по Брекзиту. А сам переходный период введут, чтобы смягчить последствия выхода как для Британии, так и для самого Евросоюза.

Напомним, процедура Brexit стартовала 29 марта 2017 года и продлится примерно два года.

Теги: Новости политики Великобритания Евросоюз Brexit
Источник: Європейська правда
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