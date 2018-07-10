Яку суму британський бізнесмен вклав у Brexit-кампанію за сприяння РФ: вражаючі цифри

Гірших стосунків на міжнародній арені, ніж британців із росіянами, важко придумати. Причин таких темних часів – достатньо. То колишнього шпигуна та британських алкозалежних отруять, то речниця МЗС назве політику британців "грязной игрой". І якщо до цього Тереза Мей ще вагалася, чи йти на "русскую землю" із хрестовим походом, то після останнього розслідування The Guardian будь-які сумніви відпали.

11 – стільки разів британський бізнесмен Аарон Бенкс зустрічався із російським послом Яковенком під час і після Brexit.

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Протягом останніх двох років Бенкс стверджував, що бачився із амбасадором лише одного разу за бранчем. При цьому, з російського посольства прийшло на прізвище Бенкса 4 офіційні запрошення. Влітку 2015 року бізнесмен заснував організацію Leave.EU, яка агітувала британців за відділення від ЄС. Саме тоді, у липня 2015 року, і відбувся перший візит у російське посольство.

За даними The Guardian, в кампанію Бенкс вклав до 12 мільйонів фунтів.



В кампанію Бенкс вклав до 12 мільйонів фунтів

Референдум же відбувся наприкінці червня 2016 року, і 51,89 % британців віддали свої голоси за від'єднання від Євросоюзу.

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