Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.07 – футбольна збірна РФ програла хорватам, і виявилося, щоби втратити честь і шляхетність, за версією російських патріотів, варто промовити два чарівні, на перший погляд, доволі безневинні, слова. Статистика весіль і розлучень в РФ за останній рік плачевна, саме тому патріарх Кирило Гундяєв пропонує знімати фільми про чисте кохання.
Також у випуску:
Демократія по-кисельовськи.
Про стосунки Британії та Росії у цифрах.
Джерело: 24 канал
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