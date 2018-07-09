Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.07 – футбольна збірна РФ програла хорватам, і виявилося, щоби втратити честь і шляхетність, за версією російських патріотів, варто промовити два чарівні, на перший погляд, доволі безневинні, слова. Статистика весіль і розлучень в РФ за останній рік плачевна, саме тому патріарх Кирило Гундяєв пропонує знімати фільми про чисте кохання.

Також у випуску: Демократія по-кисельовськи. Про стосунки Британії та Росії у цифрах.