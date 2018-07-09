Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.07 – футбольная сборная РФ проиграла хорватам, и оказалось, чтобы потерять честь и благородство, по версии российских патриотов, стоит произнести два, на первый взгляд, довольно безобидных, слова. Статистика свадеб и разводов в РФ за последний год плачевная, именно поэтому патриарх Кирилл Гундяев предлагает снимать фильмы о чистой любви.

Также в выпуске: Демократия по-киселевськи. Об отношениях Британии и России в цифрах.