Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.07 – футбольная сборная РФ проиграла хорватам, и оказалось, чтобы потерять честь и благородство, по версии российских патриотов, стоит произнести два, на первый взгляд, довольно безобидных, слова. Статистика свадеб и разводов в РФ за последний год плачевная, именно поэтому патриарх Кирилл Гундяев предлагает снимать фильмы о чистой любви.
Также в выпуске:
Демократия по-киселевськи.
Об отношениях Британии и России в цифрах.
Источник: 24 канал
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