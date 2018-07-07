Скільки росіян вірять у перемогу своєї збірної: вражаючі цифри

56% – стільки росіян вірять, що їхня збірна переможе Хорватію. Практично кожен шостий впевнений, що фінальний свисток зафіксує перемогу балканців. 10% росіян ставлять на нічию.

Загалом більше 65% планують дивитися пряму трансляцію поєдинку на стадіоні "Фішт".



Не всі росіяни планують дивитися футбол

Практично кожен третій (29%) не збирається слідкувати за грою "вус Надії".

Цікаво, що на перемозі Хорватії можна з однієї гривні заробити більше, ніж вдвічі. Якщо ж поставити на росіян, то збагатитися можна у понад три рази.



Заробіток на ставках щодо футболу збірної Росії та Хорватії

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті Кремля".