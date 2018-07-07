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Скільки росіян вірять у перемогу своєї збірної: вражаючі цифри

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56% – стільки росіян вірять, що їхня збірна переможе Хорватію. Практично кожен шостий впевнений, що фінальний свисток зафіксує перемогу балканців. 10% росіян ставлять на нічию.

Загалом більше 65% планують дивитися пряму трансляцію поєдинку на стадіоні "Фішт".

Не всі росіяни планують дивитися футбол
Не всі росіяни планують дивитися футбол

Практично кожен третій (29%) не збирається слідкувати за грою "вус Надії".

Цікаво, що на перемозі Хорватії можна з однієї гривні заробити більше, ніж вдвічі. Якщо ж поставити на росіян, то збагатитися можна у понад три рази.

Заробіток на ставках щодо футболу збірної Росії та Хорватії
Заробіток на ставках щодо футболу збірної Росії та Хорватії

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія
Джерело: 24 Канал
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