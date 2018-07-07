Сколько россиян верят в победу своей сборной: впечатляющие цифры

56% – столько россиян верят, что их сборная победит Хорватию. Практически каждый шестой уверен, что финальный свисток зафиксирует победу балканцев. 10% россиян ставят на ничью.

В целом более 65% планируют смотреть прямую трансляцию поединка на стадионе "Фишт".



Не все россияне планируют смотреть футбол

Практически каждый третий (29%) не собирается следить за игрой "ус Надежды".

Интересно, что на победе Хорватии можно на одной гривне заработать более, чем вдвое. Если же поставить на россиян, то обогатиться можно более чем в три раза.

Заработок на ставках по футболу сборной России и Хорватии

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