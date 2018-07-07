Сколько россиян верят в победу своей сборной: впечатляющие цифры

Сколько россиян верят в победу своей сборной: впечатляющие цифры171 Читати новину українською
56% – столько россиян верят, что их сборная победит Хорватию. Практически каждый шестой уверен, что финальный свисток зафиксирует победу балканцев. 10% россиян ставят на ничью.
В целом более 65% планируют смотреть прямую трансляцию поединка на стадионе "Фишт".
Не все россияне планируют смотреть футбол
Практически каждый третий (29%) не собирается следить за игрой "ус Надежды".
Интересно, что на победе Хорватии можно на одной гривне заработать более, чем вдвое. Если же поставить на россиян, то обогатиться можно более чем в три раза.
Заработок на ставках по футболу сборной России и Хорватии
Больше – смотрите в полном выпуска "Вести Кремля".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии