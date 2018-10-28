Более миллиона человек подписали петицию за референдум по соглашению с Brexit

Петицию с призывом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй провести референдум по итоговым договоренностями по Brexit подписали более миллиона человек.

Петиция Final Say опубликована на сайте петиций change.org

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Сейчас петицию подписали 1 007 429 человек. Указано, что она была создана публицистом газеты Independent Кристианом Броутон.

Независимо от того, как вы проголосовали на референдуме за Brexit, вы заслуживаете того, чтобы высказаться об итоговых договоренностях по соглашению,

– говорится в комментарии к петиции.

Публицист считает, что для проведения референдума есть как минимум три причины, одна из которых – "хаотичный подход" Терезы Мэй и парламента, который привел к ожесточенной конкуренции и отставок.

Великобритания и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не достигли значительного прогресса.