Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании

Американские компании Facebook, Google и Microsoft в среду на встрече с представителями правительства Великобритании выразили обеспокоенность в связи с возможными последствиями для своего бизнеса в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Читайте также: Нобелевские лауреаты предупредили Мэй и Юнкера о негативных последствиях Brexit для науки

Отмечается, что на переговорах присутствовали в том числе министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт с коллегами из ведомства, а также представители министерства торговли. Издание отмечает, что руководители британских представительств компаний подняли вопрос возможного эффекта Brexit на правила получения виз сотрудниками и законодательство в сфере обмена информацией.

Глава местного отделения Google Ронан Харрис интересовался законами о передаче данных: рекламный бизнес компании во многом зависит от сбора и обмена сведений о пользователях, а выход страны из ЕС без соглашения приведет к тому, что Великобритании придется подписывать новое соглашение в этой сфере с Евросоюзом.

Сообщается, что все три компании сделали акцент на вопросе въезда в страну после Brexit и хотели получить подтверждение от представителей правительства, они смогут и дальше нанимать сотрудников из стран ЕС.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.