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      Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании

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      Представители интернет-гигантов обсудили Brexit с британской стороной
      Представители интернет-гигантов обсудили Brexit с британской стороной / Фото из открытых источников

      Американские компании Facebook, Google и Microsoft в среду на встрече с представителями правительства Великобритании выразили обеспокоенность в связи с возможными последствиями для своего бизнеса в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения.

      Об этом сообщило издание The Telegraph.

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      Отмечается, что на переговорах присутствовали в том числе министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт с коллегами из ведомства, а также представители министерства торговли. Издание отмечает, что руководители британских представительств компаний подняли вопрос возможного эффекта Brexit на правила получения виз сотрудниками и законодательство в сфере обмена информацией.

      Глава местного отделения Google Ронан Харрис интересовался законами о передаче данных: рекламный бизнес компании во многом зависит от сбора и обмена сведений о пользователях, а выход страны из ЕС без соглашения приведет к тому, что Великобритании придется подписывать новое соглашение в этой сфере с Евросоюзом.

      Сообщается, что все три компании сделали акцент на вопросе въезда в страну после Brexit и хотели получить подтверждение от представителей правительства, они смогут и дальше нанимать сотрудников из стран ЕС.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Google Facebook Microsoft Европа Brexit Великобритания
      Источник: 24 Канал
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