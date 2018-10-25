Facebook, Google та Microsoft обговорили Brexit з представниками Великобританії

Американські компанії Facebook, Google і Microsoft в середу на зустрічі з представниками уряду Великобританії висловили стурбованість у зв'язку з можливими наслідками для свого бізнесу в разі виходу країни з Європейського союзу без угоди.

Про це повідомило видання The Telegraph.

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Зазначається, що на переговорах були присутні в тому числі міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Джеремі Райт з колегами з відомства, а також представники міністерства торгівлі. Видання зазначає, що керівники британських представництв компаній підняли питання можливого ефекту Brexit на правила отримання віз співробітниками і законодавство у сфері обміну інформацією.

Глава місцевого відділення Google Ронан Харріс цікавився законами про передачу даних: рекламний бізнес компанії багато в чому залежить від збору та обміну відомостей про користувачів, а вихід країни з ЄС без угоди призведе до того, що Великобританії доведеться підписувати нову угоду в цій сфері з Євросоюзом .



Повідомляється, що всі три корпорації зробили акцент на питанні в'їзду в країну після Brexit і хотіли отримати підтвердження від представників уряду, що вони зможуть і далі наймати співробітників з країн ЄС.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.