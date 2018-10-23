Нобелевские лауреаты предупредили Мэй и Юнкера о негативных последствиях Brexit для науки

Группа ученых, в которую входят 29 лауреатов Нобелевских премий и шесть математиков, награжденных Филдсовской медалями, направила открытое письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Об этом сообщило агентство Press Association.

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Отмечается, что в письме Соединенное Королевство и ЕС предупреждают о негативном эффекте, который Brexit может оказать на европейскую науку.

Жесткий Brexit может нанести существенный вред науке, так что члены правительства должны сесть и послушать нас. Нам необходимо соглашение с ЕС, которая обеспечит замену той части финансирования науки, окажется утрачена в результате Brexit, сохранит свободу передвижения для талантливых ученых и даст им почувствовать, что в этой стране им рады,

– заявил британский биохимик Пол Нерс, награжден Нобелевской премией по физиологии в 2001 году

Среди тысячи сотрудников Института Фрэнсиса Крика, который возглавляет Нерс, 97 процентов уверены, что жесткий Brexit повредит британской науке, а 82 процента считают, что он также пагубно скажется на европейской науке в целом.

Выход Соединенного Королевства с европейского сообщества может означать прекращение финансирования осуществляемых сторонами сейчас совместных научных проектов. Возвращение визовых требований для граждан ЕС, желающих работать в Великобритании, и отсутствие для них каких-либо преференций также серьезно осложнит жизнь ученым и британским университетам, заинтересованным в привлечении талантов.

На сегодняшний день одна шестая часть преподавательского состава в вузах страны – это работающие в Великобритании граждане других стран ЕС.

В правительстве Великобритании ранее неоднократно заявляли, что будут добиваться тесного научного сотрудничества со странами ЕС в областях, представляющих взаимный интерес, а также введут режим наибольшего благоприятствования для высококвалифицированных иммигрантов.