Понад мільйон людей підписали петицію за референдум щодо угоди з Brexit

Петицію з закликом до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей провести референдум з підсумковими домовленостями щодо Brexit підписали понад мільйон людей.

Петиція Final Say опублікована на сайті петицій change.org

Читайте також: Facebook, Google та Microsoft обговорили Brexit з представниками Великобританії

Наразі петицію підписали 1 007 429 осіб. Зазначено, що вона була створена публіцистом газети Independent Крістіаном Броутоном.

Незалежно від того, як ви проголосували на референдумі за Brexit, ви заслуговуєте на те, щоб висловитися про підсумкові домовленості щодо угоди,

– йдеться у коментарі до петиції.

Публіцист вважає, що для проведення референдуму є щонайменше три причини, одна з яких – "хаотичний підхід" Терези Мей та парламенту, який привів до запеклої конкуренції і відставок.

Британія та ЄС до кінця жовтня мають розв'язати три важливих питання, які б дозволили здійснити Brexit з дотриманням інтересів сторін: завершити узгодження договору про вихід з Євросоюзу, розв'язати проблему кордону з Ірландією і виробити формат майбутніх відносин.

Великобританія покине ЄС 29 березня 2019 року. Переговори про умови виходу Британії з ЄС тривають з літа минулого року і поки не досягли значного прогресу.