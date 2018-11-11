Мэй отменила заседание Кабмина, где должны были утвердить соглашение о Brexit, – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынуждена была отказаться от идеи экстренного заседания кабинета министров в понедельник. На заседании планировалось согласовать содержание будущего соглашения Лондона с властями ЕС по Brexit.

Об этом сообщило издание The Independent.

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Отмечается, что базовое соглашение может быть не готово к вторнику. А это делает очень маловероятным возможность созыва до конца ноября внеочередного саммита ЕС для утверждения данного соглашения.

В таких условиях Великобритании придется начать подготовку к очень дорогому Brexit в условиях отсутствия соглашения и столкнуться с угрозой не успеть принять все необходимые законодательные акты к формальному выходу страны из ЕС, назначенного на 29 марта следующего года,

– говорится в сообщении.

Решение перенести заседание Кабмина, связано с тем, что план Мэй отвергают и переговорщики из Брюсселя, и многие члены ее кабинета. Так, 9 ноября из-за несогласия с политикой премьера подал в отставку заместитель министра транспорта Великобритании Джозеф Джонсон, который, в отличие от своего брата – экс-главы МИД Бориса Джонсона, – сторонник сохранения Великобритании в составе ЕС. Но и он предупредил, что формат сделки, которую предлагает Мэй, после выхода из ЕС повергнет страну в полномасштабный кризис, и заявил о необходимости проведения повторного референдума по Brexit.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.